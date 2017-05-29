Задачи на ПМЭФ и подготовку к ЧМ-2018 обсудили в подмосковном правительстве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник провел совещание с руководящим составом правительства, на котором обсуждалась работа на Петербургском экономическом форуме и подготовка подмосковных баз к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"На этой неделе у нас предстоит большое мероприятие - работа на Питерском экономическом форуме, наверное, главном форуме страны. Наша задача - достойно представить Московскую область, много и активно работать с теми, кто реализует у нас свои планы, собирается инвестировать в Подмосковье. Прошу всю команду, которая участвует, действовать слаженно, с полной самоотдачей", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Также губернатор акцентировал внимание на теме подготовки к Чемпионату мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир впервые пройдет в России, матчи сильнейших сборных мира примут 11 городов. На территории Подмосковья будет располагаться 17 тренировочных площадок для команд-участниц.

"К Чемпионату мира-2018 наша задача - подготовить 17 тренировочных баз. Мы вместе федеральным бюджетом реализуем программу, которая направлена на приведение в порядок, в соответствие со всеми необходимыми стандартами тренировочных полей. Я уверен, что мы с этой задачей справимся", - подчеркнул Воробьев.