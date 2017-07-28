Рынок акций откатился к уровням 3-недельной давности по ММВБ из-за санкций

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу откатился к уровням 3-недельной давности по индексу ММВБ из-за эскалации санкционного противостояния США и России, а также на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок в связи с фиксацией прибыли игроками после успешной недели; сдерживающим фактором выступает высокая нефть.

К 16:35 МСК индекс ММВБ упал до 1906,61 пункта (-2%), индекс РТС - до 1008,91 пункта (-2,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,8%.

Доллар стоит 59,52 рубля (+0,02 рубля) на фоне неизменности ставки ЦБ РФ.

Накануне Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР; теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

В пятницу МИД РФ с одобрения президента РФ Владимира Путина объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона: о сокращении до 1 сентября американского персонала в дипломатических и консульских учреждениях на территории РФ до 455 человек, в точном соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников техперсонала в США. МИД РФ подчеркнул, что принятый американским Конгрессом законопроект "еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах", "прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств".

Банк России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых, отметив, что по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии. Также ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2017 год в интервале 1,3-1,8%.

В лидерах отката выступают рублевые акции "АЛРОСА" (-3,4%), ВТБ (-3,7%), "Газпрома" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), "Мечела" (-5,8%), "Россетей" (-2,9% и -4,4% "префы"), Сбербанка (-1,5% и -1,5% "префы"), "Северстали" (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -2,1% "префы"), "Татнефти" (-3%).

В пятницу снизились фондовые индексы Азии, минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,7-1,3%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,3%) за счет фиксации прибыли игроками после успешной недели.