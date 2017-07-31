Клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при проведении операций

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка России испытывали временные трудности в проведении операций, сейчас работа систем полностью восстановлена, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе кредитной организации.

"Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме", - отметили в пресс-службе.

В колл-центре Сбербанка уточнили, что отмечались некоторые ограничения в проведении операций по картам в банкоматах самого Сбербанка и сторонних банков, в "Сбербанк онлайне" и мобильном банке, а также при оплате товаров и услуг в интернете.

Причину сбоя банк не назвал.