Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и ММВБ на 0,1-0,2%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти, индексы РТС и ММВБ за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1920,26 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1015,53 пункта (+0,1%); рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1% на фоне ослабления рубля.

Доллар поднялся до 59,75 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Мечела" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Россетей" (+0,8%), "РусГидро" (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), АФК "Система" (+0,5%), "Татнефти" (+0,6%).

Просели акции "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Индексы в США в пятницу не показали единой динамики на фоне данных о ВВП США за II квартал, о потребительском доверии к экономике США, а также политических новостей.