Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил программу "Цифровая экономика", рассчитанную до 2024 года.

"В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда - она и сейчас развивается, за последние годы мы сделали довольно серьезный шаг вперед. Тем не менее, нужно это движение серьезно ускорить, предстоит устранить имеющиеся препятствия для успешного развития цифровой инфраструктуры", - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

Программа призвана обеспечить поддержку сквозных технологий, напомнил он. "Это так называемые "большие данные", квантовые компьютеры, о которых сейчас очень много говорят, хотя пока никто не сумел их создать, но очевидно, что рано или поздно это случится; новые производственные методы, искусственный интеллект", - сказал Медведев.

В дальнейшем, по его словам, программу планируется дополнить отраслевыми проектами, прежде всего в сфере здравоохранения, государственного управления, создания "умных городов". "Перевод экономики в цифру - вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности", - подчеркнул Медведев.