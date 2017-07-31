Рубль отыграл часть утренних потерь благодаря дорогой нефти

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник; рубль отыграл часть утренних потерь, но пока продолжает снижаться к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 60,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,47 руб./EUR1, поднявшись на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 48,99 копейки - до 64,76 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 1 августа на 51,9 копейки, до 59,34 руб./$1, и поднял курс евро на 78,24 копейки, до 70,46 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в условиях отсутствия поддержки со стороны налогового периода рубль снижается к доллару и евро, продолжая отыгрывать расширение санкций против России со стороны США и ответные меры, заявленные российской стороной.

Цены на нефть эталонных марок стабильны в понедельник после ралли на прошлой недели, по итогам которой цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Участники рынка ждут встречи технического комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа, которая пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизились на 0,01% - до $52,22 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,06% - до $49,68 за баррель.