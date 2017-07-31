Главные новости
ЭкономикаФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаКультураФедор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"В РоссииВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий
Экономика

Рубль отыграл часть утренних потерь благодаря дорогой нефти

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник; рубль отыграл часть утренних потерь, но пока продолжает снижаться к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 60,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,47 руб./EUR1, поднявшись на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 48,99 копейки - до 64,76 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 1 августа на 51,9 копейки, до 59,34 руб./$1, и поднял курс евро на 78,24 копейки, до 70,46 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в условиях отсутствия поддержки со стороны налогового периода рубль снижается к доллару и евро, продолжая отыгрывать расширение санкций против России со стороны США и ответные меры, заявленные российской стороной.

Цены на нефть эталонных марок стабильны в понедельник после ралли на прошлой недели, по итогам которой цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Участники рынка ждут встречи технического комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа, которая пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизились на 0,01% - до $52,22 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,06% - до $49,68 за баррель.

Теги: Московская биржа
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роумингаФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роуминга
Операторы связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этогоПодробнее
Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
По данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларовПодробнее
Срок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталейСрок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
Эксперты ожидают, что поставки нового смартфона начнутся не традиционно в сентябре, а в октябреПодробнее
"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила""Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"
Ранее новый владелец сети, которому также принадлежат "М.Видео" и "Эльдорадо", планировал сохранить интернет-магазин "Техносилы"Подробнее
Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" СбербанкаНацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка
В НБУ заявили, что они не предоставили нужные документыПодробнее
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%
При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняютсяПодробнее
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"
Ранее в банк была введена временная администрацияПодробнее
"Ашан" в 2016 году впервые сократил выручку в России"Ашан" в 2016 году впервые сократил выручку в России
Сеть работает на российском рынке с 2002 годаПодробнее
Кофе в России к Новому году подорожает на 20%Кофе в России к Новому году подорожает на 20%
Как ожидается, меньше всего подорожание напитка будет заметно в кофейнях - там рост цен составит примерно 10%Подробнее
С 2015 года из российских авиакомпаний уволилось около 200 пилотовС 2015 года из российских авиакомпаний уволилось около 200 пилотов
По мнению "Росавиации", эта цифра слишком мала, чтобы объяснить причину дефицита летного состава в РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Профессия: капитан10 фото
29 июля
Профессия: капитан
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаКультураФедор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"В РоссииВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовЭкономика"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"В миреКоманда Трампа занялась разработкой санкций против Китая

Криштиану Роналду назвал себя невиновным в деле о неуплате налогов

Криштиану Роналду назвал себя невиновным в деле о неуплате налоговФутболист заявил, что оказался под следствием только из-за его громкого имени Подробнее

Станцию метро "Новокрестовская" в Петербурге собрались открыть в марте 2018 года

Адвокаты Януковича заподозрили Киев в уничтожении документов от февраля 2014 года

Адвокаты Януковича заподозрили Киев в уничтожении документов от февраля 2014 годаЭкс-президент Украины не смог получить копию соглашения, которое было подписано между властью и оппозицией и засвидетельствовано главами представителями МИД Германии, Франции и Польши Подробнее

Суд оштрафовал самарского организатора митинга за репост видео

Станцию метро "Улица Академика Янгеля" открыли для пассажиров

Более 700 тысяч человек посмотрели военно-морской парад на Неве

Станцию метро "Улица Академика Янгеля" закрыли из-за подозрительного предмета

МИД РФ счел аморальным отказ Польши допустить РФ к обновлению музея на месте концлагеря Собибор

Ростуризм напомнил россиянам о безопасности после гибели соотечественников в Турции

Предварительные слушания по делу "Шалтай-Болтая" отложили

Макет космического "Бурана" доставлен из Москвы в Сочи

Британские визы российским легкоатлетам выдадут до конца недели

Названы арбитры на ответные матчи Лиги Европы с участием "Зенита" и "Краснодара"

Рубль отыграл часть утренних потерь благодаря дорогой нефти

В Нидерландах арестовали похитителей крупной партии айфонов из ехавшего грузовика

Федор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"

Федор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"Музыкант признался, что в "такой обстановке" не сможет открыто исповедовать религию в РФ и заниматься творчеством Подробнее

Бахчевые развалы начнут работать в Москве после Дня ВДВ

Памятник Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

В Тульской области мужчина украл тележку с мороженым и угостил им женщин

Анна Нетребко назвала неверными данные Forbes о ее заработке

Свободное передвижение граждан между Великобританией и ЕС прекратится в 2019 году

Запуск первого ангольского спутника c Байконура отложили в третий раз

Залезшая на храм в Челябинске школьница отделается штрафом

Единую облачную платформу для хранения информации органов власти РФ запустят в 2019 году

Акционеры "Роснефти" 29 сентября в Петербурге обсудят промежуточные дивиденды

Путин попросил главу Калмыкии разобраться в ситуации с покупкой родителями парт для школы

Букмекеры внесли Шарапову в тройку фаворитов турнира в Стэнфорде

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи