Минсельхоз предложил включить выращивание грибов в систему господдержки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает включить выращивание грибов в госпрограмму развития сельского хозяйства и распространить на это меры господдержки.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на едином портале раскрытия информации. Он вносит изменения в правила распределения субсидий из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

Согласно пояснительной записке, в правилах, в частности, предлагается уточнить определение тепличного комплекса "в целях наращивания объемов производства свежих культивируемых грибов в РФ и обеспечения импортозамещения".

Новое определение тепличного комплекса включает теперь комплекс не только для производства овощей и фруктов, но и "для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том числе компоста для их выращивания". Этот комплекс должен быть оснащен необходимым технологическим и агротехническим оборудованием и включать в том числе теплоэнергетические центры, котельные с соответствующим технологическим оборудованием, внутренние сети инженерно-технического обеспечения и наружные сети инженерно-технического обеспечения.

Как сообщается в пояснительной записке, в настоящее время, по данным ассоциации "Теплицы России", РФ расходует в год более $400 млн на импорт грибной продукции и компостов для выращивания грибов. Ежегодно 90% потребляемых в России культивируемых грибов - а это 100 тыс. тонн - импортируется.

В последние годы в РФ растет потребление таких культивируемых грибов, как шампиньоны и вешенки. Так, в 2016 году этот показатель составил 110 тыс. тонн. По данным ассоциации, в прошлом году уровень самообеспеченности РФ грибами собственного производство составил 6,4%. Потребность в грибах оценивается более чем в 150 тыс. тонн в год.