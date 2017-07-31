Курс доллара расчетами "завтра" превысил 60 рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи по данным на 19:00 в понедельник вырос на 56,45 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 60,0822 руб./$1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 60,0375 руб./$1, в ходе торгов курс доллара колебался в диапазоне 59,60-60,3475 руб./$1.

Всего на ЕТС было заключено 34938 сделок на сумму 211 млрд 827,717 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 80,23 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 70,5530 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 70,9675 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 69,975-71,03 руб./EUR1.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или 19:00. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, предоставляются утром следующего рабочего дня.