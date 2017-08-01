Экономика

Суд решил взыскать с "Трансаэро" в пользу "Аэрофлота" 288 млн рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник решил взыскать с авиакомпании "Трансаэро" в пользу "Аэрофлота" около 288 млн рублей из ранее заявленных "Аэрофлотом" 2,2 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда. На заседании представитель "Аэрофлота" снизил сумму взыскания до 289 млн рублей с учетом позиции Верховного суда по аналогичному делу.

Представитель "Трансаэро" не возражал против уточненной суммы долга. Ранее дело было отложено на 1 августа в связи с тем, что Верховный суд назначил на 3 июля рассмотрение жалобы "Трансаэро", решение по которой могло повлиять на вердикт по настоящему делу. Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Экономколлегия Верховного суда 3 июля удовлетворила кассационную жалобу "Трансаэро" по спору о том, что нужно считать реестровой задолженностью в деле о банкротстве авиакомпании.

Представители компании просили ВС оставить в силе решение суда первой инстанции. Тогда суд удовлетворил ту часть требований по долгу, которая возникла после принятия заявления о банкротстве "Трансаэро" (то есть эти услуги были оказаны после принятия заявления). Представитель "Аэрофлота" на прошлом заседании представил доказательства того, что документы, касающиеся иска, были подписаны уполномоченным сотрудником "Трансаэро".

На одном из прошлых заседаний отмечалось, что в сентябре 2015 года "Аэрофлот" и "Трансаэро" подписали договор на поставку топлива. Услуги были оказаны на 2 млрд 79 млн рублей, сказала представитель "Аэрофлота". Представитель ответчика заявила, что документы со стороны "Трансаэро" были подписаны не уполномоченным лицом. Представитель временного управляющего "Трансаэро" поддержал позицию компании.

Для разрешения этой ситуации суд решил истребовать у "Трансаэро" штатное расписание компании и отказал "Трансаэро" в оставлении без рассмотрения части иска в размере 1,6 млрд рублей. Суд по ходатайству представителя "Трансаэро" привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, временного управляющего авиакомпании Михаила Котова. Суд также отказал "Трансаэро" в принятии к производству встречного иска.

Представитель "Трансаэро" на одном из прошлых заседаний отметил, что долг перед "Аэрофлотом" составляет 1,7 млрд рублей, а не предъявленные 2,2 млрд рублей. Исковое заявление было зарегистрировано 17 августа 2016 года. Верховный суд РФ в марте отказал "Трансаэро" в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о законности отзыва у нее сертификата эксплуатанта.

В 2015 году второй по величине российский авиаперевозчик "Трансаэро" оказался не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами порядка 250 млрд рублей. Позднее решением правительства компания перешла под операционное управление "Аэрофлота", ее управляющим директором стал член совета директоров последнего Дмитрий Сапрыкин.

"Аэрофлот" в общей сложности обеспечил перевозку 1,9 млн пассажиров "Трансаэро", а также покрыл часть его долгов, что повлияло на финансовый результат группы за 2015 год (6,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО).

16 декабря 2015 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по заявлению Сбербанка на полгода ввел в отношении "Трансаэро" процедуру наблюдения. Все последующие иски о несостоятельности авиаперевозчика принимаются судом как ходатайства о вступлении в дело.

Теги: Аэрофлот, Трансаэро
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