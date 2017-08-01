В России началась уборка сахарной свеклы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В России началась уборка сахарной свеклы. Как сообщает Минсельхоз, основные работы идут в Краснодарском и Ставропольском краях, которые являются крупными свеклосеющими регионами. По данным на 31 июля, корнеплоды убраны с 1,5 тыс. га, накопано 66,1 тыс. тонн сахарной свеклы. Урожайность составила 455,9 ц/га.

По данным Росстата, посевные площади под сахарной свеклой в этом году составили 1,199 млн га, что на 8% больше прошлогодних 1,11 млн га. Однако сахаристость свеклы пока ниже, чем в прошлом году. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на 27 июля, этот показатель составлял 11,88% против 13,07% на аналогичную дату 2016 года.

По прогнозу ИКАР, производство свекловичного сахара в 2017 году составит 6 млн тонн. Это близко к показателю прошлого года - 6,2 млн тонн с учетом переработанной мелассы.