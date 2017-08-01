Рубль усилил падение к доллару и евро из-за перешедшей к снижению нефти

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут Московской бирже днем во вторник, рубль усилил падение к бивалютной корзине из-за перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 60,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,2 руб./EUR1, поднявшись на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 48,44 копейки - до 65,2 рубля. С начала торговой недели доллар прибавил к рублю 1,2% (+70 копеек), евро - 1,7% (1,2 рубля).

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 2 августа на 21,79 копейки, до 59,85 руб./$1, и поднял курс евро на 27,1 копейки, до 70,73 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах вторника следом за дешевеющей нефтью. Котировки "черного золота" корректируются в первый день августа после рекордного более чем за год повышения по итогам июля. В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены с декабря, стоимость WTI увеличилась на 9% - это максимальный скачок с апреля 2016 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник опустилась на 0,76% - до $52,12 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,58% - до $49,88 за баррель.

Нефть держится близко к максимальному уровню с мая на ожиданиях, что меры ОПЕК по сокращению добычи начали давать результат и вскоре на рынке может установиться баланс спроса и предложения.

Кроме того, инвесторы ждут данных министерства энергетики США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы вечером в среду. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на 3,3 млн баррелей по итогам прошлой недели.