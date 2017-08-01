Лондонский офис Deutsche Bank переедет в новое здание в 2021 году

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Deutsche Bank заключил соглашение с девелопером Land Securities об аренде места в строящемся здании в лондонском Сити, куда переедет британская штаб-квартира германского банка.

Как сообщается в пресс-релизе Land Securities, банк арендует как минимум 469 тыс. квадратных футов (43,6 тыс. квадратных метров) в здании номер 21 по улице Мурфилдс. Строительство здания будет закончено в 2021 году.

Руководство Deutsche Bank ранее заявляло, что не намерено сокращать штат британского подразделения, несмотря на решение Великобритании покинуть ЕС.