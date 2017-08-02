Рубль снизился к доллару и евро на продолжающей дешеветь нефти

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на Московской бирже в среду, рубль слабеет к бивалютной корзине на продолжающей дешеветь нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,4-60,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,47 руб./$1 (+12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 71,6 руб./EUR1 (+33,25 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 21,7 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 65,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 62,71 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 86,62 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов среды на фоне нефти, дешевеющей вторую сессию подряд на сигналах увеличения добычи государствами ОПЕК. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду опустилась на 0,77% - до $51,38 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,9% - до $48,72 за баррель.

Данные Reuters, опубликованные накануне, указали на рост производства нефти в странах ОПЕК в июле до максимального уровня с начала текущего года. Отчет Американского института нефти (API) усилил опасения того, что нефтедобывающие страны по-прежнему далеки от цели восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.