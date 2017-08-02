Корпорация МСП рассказала о тенденции к росту активности малого бизнеса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число малых и средних предприятий имеет в России тенденцию к росту, а существующие бизнесы начинают активнее пользоваться маркетинговыми инструментами, призванными снизить "рыночную слепоту", свидетельствуют данные корпорации МСП.

"Целевые показатели Корпорации предусматривают, что к концу 2018 года не менее 600 тысяч будут пользователями "Бизнес-навигатора", при этом из них 280 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства откроют, расширят или будут вести свое дело с использованием созданного нами Бизнес-навигатора. К настоящему моменту, как показывают внешние оценки, навигатором уже воспользовались 205 тысяч пользователей, в том числе 112 тысяч квалифицированных субъектов МСП, что подтверждает реальность наших планов. С сентября по декабрь 2016 года в "Бизнес-навигаторе" зарегистрировались около 1,4 тыс. субъектов МСП. Таким образом, количество зарегистрировавшихся за полгода увеличилось в 77 раз", - сказал "Интерфаксу" представитель корпорации.

"Бизнес-навигатор" помогает предпринимателям начинать бизнес более подготовленными, вооруженными бизнес-планами, а также получать информацию о свободных рыночных нишах, возможностях участия в госзакупках и получения кредитов, снижать риски. Кроме того, через портал в режиме "одного окна" можно получить информацию обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки предпринимателей.

Последние новинки портала – это сервис "Жизненные ситуации", с помощью которого можно получить пошаговые инструкции для различных ситуаций, например, на случай проверки ФНС или Роспотребнадзором, МЧС, а также система "Поток", которая поможет компании создать веб-сайт и использовать другие инструменты для продвижения в интернете.

По словам представителя корпорации, еженедельно на портале "Бизнес-навигатора", который был введен в промышленную эксплуатацию 1 января 2017 года, регистрируется около 12 тысяч новых пользователей. В целом, по данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства, наблюдается рост числа малых и средних предприятий.