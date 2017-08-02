Индекс ММВБ обновил максимум за 2 недели на внешнем позитиве и ослаблении рубля

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду сохраняет "бычий" настрой на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок; индекс ММВБ поднялся к уровню 1960 пунктов, обновив максимум за 2 недели на фоне ослабления рубля, что подогревает спрос на бумаги металлургов во главе с "РусАлом" .

К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 1957,11 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1016,89 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар подорожал до 60,64 рубля (+0,29 рубля).

В лидерах подъема выступают акции "РусАла" (+2%, до 34,13 рубля - максимум за 6 месяцев), "Газпром нефти" (+1,5%), "Мечела" (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,9%, до 110,23 рубля), "Норникеля" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1%), Сбербанка (+1,7% и +1,1% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%).

Raiffeisenbank начал анализ акций "Московской биржи", прогнозная стоимость бумаг, рассчитанная аналитиками банка, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Просели акции "АЛРОСА" (-0,5%), "Башнефти" (-0,4%), "Россетей" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-1,5%), "префы" "Татнефти" (-0,5%).

Индексы в США во вторник выросли, Dow Jones обновил исторический максимум в 31-й раз с начала 2017 года и приблизился к отметке 22000 пунктов, хотя многие аналитики сомневались в том, что ее удастся достигнуть в этом году. Подъем сдерживали упавшая нефть, слабые данные отдельных компаний о продажах автомобилей в США и политическая неопределенность в Вашингтоне.

В Азии в среду преобладал рост индексов во главе с акциями технологических компаний благодаря сильной отчетности американской Apple Inc., в Европе индексы проседают (CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,2-0,3%).

Нефть днем в среду прекратила коррекционный откат, уровень цен находится на $0,8 выше, чем при закрытии российского рынка акций накануне. Локальное снижение было вызвано сигналами увеличения добычи государствами ОПЕК, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в среду составила $51,86 за баррель (+0,2% и -1,8% во вторник), сентябрьская цена WTI - $49,16 за баррель (без изменений и -2% накануне).