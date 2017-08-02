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Экономика

Рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду, рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне укрепления евро на мировом валютном рынке.

Курс доллара США составил 60,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,82 руб./EUR1, поднявшись на 55,5 копейки (в ходе торгов евро превышал отметку 72 руб./EUR1 впервые с 26 сентября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 45,33 копейки - до 65,76 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 3 августа на 73,65 копейки, до 60,58 руб./$1, и поднял курс евро на 95,53 копейки, до 71,67 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к бивалютной корзине на дневных торгах вторника на фоне укрепления евро на мировом валютном рынке. Опережающий рост евро в паре с рублем обусловлен восходящей динамикой пары "евро-доллар", торгующейся на максимальных уровнях с января 2015 года. В моменте пара "евро-доллар" достигала отметки $1,1866.

Давление на рубль оказывают также продажи нацвалюты со стороны спекулятивно настроенных участников торгов, продолжающих закрывать позиции из-за расширения антироссийских санкций.

Нефть эталонных марок стабилизировалась в среду в ожидании официальных данных о запасах топлива в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду поднялась на 0,12% - до $51,84 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,14% - до $49,09 за баррель.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные о запасах на добровольной основе, сообщил о росте резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,78 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует данные о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам прошлой недели на 2,8 млн баррелей.

Теги: Московская биржа
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