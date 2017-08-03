Экономика

Чистый убыток "ЮТэйр" по РСБУ в I полугодии вырос в 1,5 раза

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по РСБУ в I полугодии 2017 г. вырос в годовом выражении в 1,5 раза, до 2,71 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка за отчетный период снизилась на 2,5% и составила 23,098 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 2,7%, до 25,5 млрд руб. Валовый убыток составил 2,4 млрд руб., в 2,1 раза больше, чем годом ранее. "Прочие расходы" компании сократились в 3 раза, до 3,1 млрд руб., "прочие доходы" - в 3,1 раза, до 3,082 млрд руб.

На конец отчетного периода долгосрочные обязательства "ЮТэйр" составляли 80,8 млрд руб. против 82,04 млрд руб. на 31 декабря 2016 года. При этом объем долгосрочных заемных средств остался на том же уровне, что и годом ранее - 79,195 млрд руб. Краткосрочные обязательства перевозчика достигли 16,7 млрд руб. против 13,15 млрд руб. на конец прошлого года. Объем краткосрочных заемных средств составил 220,9 млн руб. против 231,6 млн руб. на 31 декабря 2016 года.

При этом, в пресс-релизе "ЮТэйр" со ссылкой на первого заместителя генерального директора - финансового директора перевозчика Игоря Петрова отмечается, что "плановый убыток объясняется сезонностью".

"Плановый убыток объясняется сезонностью, большими циклическими затратами на поддержание летной годности воздушных судов, выпадающих на текущий отчетный период", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что выручка компании в условиях продолжающегося наращивания производственных емкостей и усугубляющейся конкуренции в отрасли составила 23,1 млрд руб., а операционный финансовый результат - 2,4 млрд руб., что соответствует утвержденному бизнес-плану перевозчика.

"В отчетном периоде показатели ликвидности демонстрируют высокий уровень платежеспособности. Показатель быстрой ликвидности составил 1,7, текущей ликвидности: 2,0, что полностью удовлетворяет нормативным отраслевым требованиям (не ниже 1 и 1,15 соответственно). Увеличение оборачиваемости активов относительно первого полугодия 2016 года свидетельствует об ускорении воспроизводства активов", - резюмирует компания.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний РФ, входит в одноименную группу, эксплуатирующую самолетный и вертолетный парк. Базируется в московском аэропорту "Внуково", тюменском "Рощино", в аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска.

Акционерами "ЮТэйр" являются НПФ "Сургутнефтегаз" (владеет 50,112% через АО "АК-инвест"), Ханты-Мансийский автономный округ (38,83%) и Тюменская область (8,44%).

Теги: ЮТэйр
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