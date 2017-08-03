"Вымпелком" выплатит 1,25 млрд руб. Мегафону за половину салонов "Евросети"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" выплатит около 1,25 млрд рублей ПАО "Мегафону" в рамках сделки по разделу ритейлера "Евросеть", следует из сообщения материнского холдинга VEON.

Эту сумму компания заплатит за получение прав на половину салонов "Евросети" (в настоящее время - около 4 тыс. точек)

В июле "Мегафон" договорился с "Вымпелкомом" о выкупе 50% "Евросети". В настоящее время "Мегафон" и "Вымпелком" владеют "Евросетью" на паритетных началах.

VEON ранее отмечал, что сделка усиливает монобрендовую стратегию и позволит удвоить розничную сеть в России. В настоящее время у "Вымпелкома" более 1,5 тыс. собственных салонов.

Ранее глава "Вымпелком" заявлял, что оптимальное число собственных розничных салонов - около 2 тыс.

Как ожидается, сделка будет закрыта после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы.