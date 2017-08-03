Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,2%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил позитивный импульс предыдущего дня, хотя внешняя конъюнктура подает негативные сигналы; индексы РТС и ММВБ за минуту торгов прибавили по 0,2%, при этом взлетели на 6% акции "РусАла" вслед за подъемом на 6,5% ADR в Гонконге.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1968,77 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1023,61 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 60,76 рубля (+0,17 рубля).

Премьер РФ Дмитрий Медведев расценил подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях против РФ как объявление Москве полноценной торговой войны.

Также к негативным новостям можно отнести слабый индекс PMI сферы услуг России в июле - показатель упал до 52,6 пункта с 55,5 пункта в июне, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле упал до 53,4 пункта против 54,8 пункта в июне.

Тем не менее, в лидерах роста выступают акции "РусАла" (+5,9%, до 35,7 рубля - максимум за полгода), "Башнефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Россетей" (+0,5% и +0,9% "префы"), "РусГидро" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Индексы в США в среду изменились незначительно, но Dow Jones впервые превысил 22 тыс. пунктов, инвесторы за отчетностью крупных компаний, статданными и заявлениями руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

В четверг в Азии преобладает снижение индексов после роста MSCI Asia Pacific до максимума почти за 10 лет. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил повысить налоги на прибыль крупных корпораций.

На нефтяном рынке в четверг нефть дешевеет, но цены остаются на уровнях закрытия рынка акций в среду. Инвесторы обеспокоены недостаточно быстрым сокращением запасов и продолжающимся ростом объемов добычи в США.