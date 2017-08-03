Главные новости
В РоссииСуд смягчил приговор инвалиду МамаевуЭкономикаРоссияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского судаСпортВладимир Кличко завершил боксерскую карьеру
Экономика

Шопинг за рубежом перестал быть приоритетом для китайских туристов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Китайские туристы в этом году впервые ограничат расходы на покупки в магазинах европейских и азиатских городов и продолжат увеличивать траты на посещение ресторанов и экскурсий, свидетельствуют данные ежегодного опроса сайта бронирования гостиниц Hotels.com и Ipsos.

В опросе 2017 года лишь треть китайцев, выезжающих за рубеж на отдых, назвали шопинг главной побудительной причиной. В 2016 году покупки за границей были приоритетом для двух третей респондентов.

"Впервые в истории шопинг перестал быть основной причиной китайского международного туризма, - заявил Financial Times вице-президент Hotels.com по Азиатско-Тихоокеанскому региону Абхирам Чаудри. - Клише о том, что китайские туристы ездят только за покупками, уходит в прошлое. Похоже, они хотят получать больше впечатлений".

ЭкономикаКитайская платежная система Alipay договорилась об эквайринге с ВТБЧитать подробнее

По данным опроса консалтинговой фирмы Oliver Vyman, туристы из КНР в среднем тратили за рубежом в 2016 году 20 тыс. юаней (порядка $3 тыс.) - немного больше, чем годом ранее. При этом расходы на шопинг упали до 6,7 тыс. юаней с 8,05 тыс. юаней в 2015 году.

Аналитики отмечали, что выездной туризм стал доступен практически всем слоям населения, а не только наиболее обеспеченным китайцам, что также объясняет снижение расходов на покупки.

FT также провела собственный опрос, согласно которому китайцы снизили долю расходов на шопинг в этом году до 37% с 47% в 2013 году. При этом расходы на проживание, питание и развлечения увеличились с 31% до 44%.

В 2016 году граждане Китая совершили 122 млн поездок за пределы материковой части страны (в том числе в Гонконг и Макао), прирост относительно 2015 года составил 4%. Более 80% китайских туристов направляются в другие страны Азии. Число отдыхающих в Европе и США увеличилось в 2016 году на 25% и 12% соответственно.

По данным Ростуризма, число туристов, приехавших из Китая в Россию в составе организованных групп по безвизовому каналу, выросло в январе-июне 2017 года на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского судаРоссияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского суда
Соответствующий прецедент создан Высоким судом ЛондонаПодробнее
В Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляцияВ Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляция
Снижение потребительских цен с 25 июля по 31 июля составило 0,1%Подробнее
Евро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября
Доллар поднялся выше 60,6 рубляПодробнее
США рассмотрят возможность расследования торговли с КитаемСША рассмотрят возможность расследования торговли с Китаем
Расследование может начаться на фоне очередного корейского кризисаПодробнее
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роумингаФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роуминга
Операторы связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этогоПодробнее
Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
По данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларовПодробнее
Срок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталейСрок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
Эксперты ожидают, что поставки нового смартфона начнутся не традиционно в сентябре, а в октябреПодробнее
"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила""Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"
Ранее новый владелец сети, которому также принадлежат "М.Видео" и "Эльдорадо", планировал сохранить интернет-магазин "Техносилы"Подробнее
Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" СбербанкаНацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка
В НБУ заявили, что они не предоставили нужные документыПодробнее
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%
При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняютсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 августа6 фото
02 августа
Фотохроника 2 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд смягчил приговор инвалиду МамаевуЭкономикаРоссияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского судаСпортВладимир Кличко завершил боксерскую карьеруВ РоссииУбийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонииВ миреТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green CardВ миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки

На крупнейшем в мире рыбном рынке Цукидзи в Японии произошел пожар

Трамп возложил на Конгресс ответственность за плохие отношения с РФ

После массового отравления на турбазе в Бурятии у работников пищеблока нашли инфекции

Рубль развернулся вверх к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

В Японии произошел пожар на крупнейшем в мире рыбном рынке Цукидзи

Московский храм на Рождественке передан в собственность РПЦ

Турпоток в Крым с начала года сократился на 5%

В Абхазии после взрыва на складе боеприпасов в больницы попали 64 человека

Футбольная лига Испании отклонила платеж ПСЖ за Неймара в размере 222 млн евро

Деятельность Трампа на посту президента США одобрили треть американцев

Сторожевой корабль "Пытливый" отправился из Средиземного моря в Севастополь

"Магнит" в тестовом режиме открыл оптовые гипермаркеты

Собянин рассказал Медведеву о росте доходов москвичей

Суд смягчил приговор инвалиду Мамаеву

Суд смягчил приговор инвалиду МамаевуВместо 4,5 года тюрьмы, он оштрафован на 200 тыс. рублей Подробнее

Шопинг за рубежом перестал быть приоритетом для китайских туристов

Путин предложил запретить следователям изымать серверы и жесткие диски

Путин обозначил условие заключения бизнесменов под стражу

Россияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского суда

Россияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского судаСоответствующий прецедент создан Высоким судом Лондона Подробнее

Володин прояснит у "Аэрофлота" ситуацию с отменой бесплатной нормы провоза багажа

МЧС сообщило о двух погибших и двух пострадавших жителях Петербурга в Абхазии

В России создали московский гандбольный клуб "Спартак"

Стеклянную высотку на Вернадского достроят за счет федерального бюджета

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции