Рубль развернулся вверх к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро понижаются на Московской бирже днем в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 60,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,68 руб./EUR1, опустившись на 11,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 12,19 копейки - до 65,51 рубля.

По итогам индексной сессии Московской бирже (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 4 августа на 16,37 копейки, до 60,75 руб./$1, и поднял курс евро на 94,31 копейки, до 71,95 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро на дневных торгах четверга благодаря дорожающей нефти. Участники рынка отыграли расширение антироссийских санкций со стороны США, законопроект о которых был принят на прошлой неделе американским Конгрессом и подписан в среду президентом США Дональдом Трампом, и теперь рубль немного корректируется после заметного падения в предыдущие дни.

Цены на нефть перешли к росту после снижения в первой половине дня, так как инвесторы продолжают оценивать данные о добыче и запасах топлива в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,38% - до $52,56 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,4% - до $49,79 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей, что меньше ожидавшегося. Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки и обновила максимум с июля 2015 года (9,43 млн б/с).