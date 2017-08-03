Экономика

Глава Минтранса РФ оценил влияние санкций США на приватизацию "Совкомфлота"

Они вряд ли добавят активу привлекательности, заключил министр

Глава Минтранса РФ оценил влияние санкций США на приватизацию "Совкомфлота"
Министр транспорта РФ Максим Соколов
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Обсуждая вопрос о приватизации "Совкомфлота", нужно учитывать текущую внешнеполитическую ситуацию РФ, считает глава министерства транспорта РФ Максим Соколов.

"Тут надо ориентироваться на рынок и на те условия, в том числе внешние вызовы, в которых в данном моменте живет наша страна. Понятно, что ужесточение со стороны США санкционного режима вряд ли способствует повышению инвестиционной привлекательности этого актива на международных финансовых рынках", - заявил министр журналистам.

Говоря о том, повлияют ли внешние факторы на процесс приватизации СКФ, глава Минтранса отметил, что "это та сфера, где изменение международных позиций влияет на принятие окончательного решения". Отвечая на вопрос, стоит ли вообще "выпускать актив на биржу", Соколов заметил что "можно пообсуждать с Росимуществом и Минэкономразвития, которые и администрируют этот процесс".

Сейчас 100% "Совкомфлота" принадлежит государству. В плане приватизации на 2017-2019 гг. зафиксирована возможность снижения доли государства в компании до 25% плюс одной акции. На первом этапе планируется продать пакет в размере 25% минус одна акция, последняя официальная оценка его стоимости составляла 24 млрд рублей. Именно эта цифра заложена сейчас в бюджете РФ на 2017 год как прогнозная сумма поступлений от приватизации "Совкомфлота" (чиновники неоднократно называли ее устаревшей, но новая официальная оценка до сих пор не называлась).

В марте 2017 года глава Росимущества говорил, что завершить приватизацию планируется до конца июня. 1 июня первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что документы по приватизации "Совкомфлота" подготовлены в финальной версии, и "информация будет объявлена в ближайшие дни".

Теги: Совкомфлот, Максим Соколов
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