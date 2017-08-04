Вслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Конфликтная ситуация вокруг Ассоциации российских банков не получила мирного разрешения: глава АРБ Гарегин Тосунян не пожелал добровольно покинуть свой пост, пишет "Коммерсантъ". "С учетом этого сейчас обсуждается исход из АРБ еще ряда крупных банков. На прошлой неделе инициативная группа крупнейших банков, заявившая о разрыве с АРБ, начала переговоры с рядом банков о том, чтобы привлечь их на свою сторону в ассоциации "Россия"", - рассказал газете топ-менеджер одного банка из числа участников процесса.

В середине июля АРБ покинули Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Бинбанк и ФК "Открытие". "Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации", - пояснили тогда банки в совместном пресс-релизе.

По информации источников "Коммерсанта", теперь ассоциацию собрались покинуть "АК Барс", "Зенит" и его дочерний Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк. "Этим банкам обещана активная роль при реформировании ассоциации "Россия" и эксклюзивные места в совете ассоциации", - пояснил газете знакомый с ситуацией банкир. Издание сообщает, что 18 августа должно состояться внеочередное собрание ассоциации "Россия", на котором планируется обсудить параметры реформы ассоциации. Президентом ассоциации планируется утвердить первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского (с 1 сентября он покидает ЦБ), а главой совета директоров - нынешнего президента, депутата Госдумы Анатолия Аксакова.

Гарегин Тосунян, однако, не намерен сдаваться без боя. По словам источников "Коммерсанта", на прошлой неделе он обзванивал банкиров, убеждая их создать коалицию против ушедшей восьмерки и громко заявить о своей лояльности АРБ, однако поддержки не нашел и в связи с этим отменил запланированное на 26 июля совещание.