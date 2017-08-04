Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на Московской бирже в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,39-60,47 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,41 руб./$1 (+5,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 71,82 руб./EUR1 (+17 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 14,04 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 65,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,78 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,27 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро при открытии торгов в пятницу на фоне дешевеющей нефти. Котировки "черного золота" снижаются в ходе азиатских торгов и демонстрируют снижение с начала недели на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу опустилась на 0,21% - до $51,9 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,2% - до $48,934 за баррель.

С начала недели котировки Brent опустились на 1,1%, WTI - на 1,5%. Как стало известно из отчета Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла на минувшей неделе на 20 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с июля 2015 года 9,43 млн б/с.