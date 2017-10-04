Мадуро заявил о выполнении обязательств по долгу перед РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Венесуэла обслуживает долг перед РФ, заявил президент страны Николас Мадуро, выступая в рамках Российской энергетической недели в Москве.

Венесуэла обратилась за реструктуризацией долга, Россия работает над этим вопросом в рамках Парижского клуба и двусторонних контактов, говорил в сентябре глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы выполняем все обязательства перед Россией, если будут предоставлены более выгодные условия по реструктуризации долга, это будут договоренности двух правительств. Я не вижу в этом проблем", - сказал Мадуро в среду, отвечая на вопрос о ходе переговоров с Россией по долговому вопросу.

Он также подчеркнул, что Венесуэла будет выполнять свои обязательства по долгу перед США.

В конце сентября стало известно, что правительство России одобрило внесение изменений в соглашение о выдаче кредита Венесуэле от 8 декабря 2011 года. Согласно поправкам , долг Венесуэлы на общую сумму $2,84 млрд консолидируется, по новому графику он гасится равными полугодовыми траншами в течение трех лет, начиная с марта 2019 года.

Ранее сообщалось , что международные золотые резервы Венесуэлы сократились на 25% за первое полугодие 2016 года, с $10 млрд до $7,5 млрд. Падение оказалось сильнее прогнозировавшегося Международным валютным фондом (МВФ) снижения на 16%. Также МВФ предсказывал Венесуэле инфляцию в 1600% в 2017 году. В начале 2017 года может состояться референдум о досрочном прекращении полномочий президента Мадуро.