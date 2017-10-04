"Роснано" создаст с "Ростехом" инвесттоварищество с капиталом в 21 млрд рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Роснано" подписало с госкорпорацией "Ростех" договор о создании инвесттоварищества, которое будет заниматься финансированием проектов в области переработки твердых отходов в электроэнергию, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс на конференции "Энергетическая неделя" в Москве.

"Роснано", как младший партнер, внесет в партнерство 8 млрд рублей, а "Ростех" - старший партнер - 13 млрд рублей, - сказал Чубайс журналистам в кулуарах конференции. - Сегодня утром подписали договор об инвесттовариществе, направление работы которого - проект по строительству заводов по переработке мусора в электроэнергию. Наша часть - технологическая. На первом этапе планируется использовать японо-швейцарскую технологию, обеспечивать ее трансфер".

Ранее Чубайс в интервью "Интерфаксу" говорил, что совет директоров компании поддержал идею создания фонда по переработке твердых коммунальных отходов, в котором компания будет выступать младшим партнером, а старшим партнером должен стать "Ростех".

"Сейчас мы находимся в завершающей стадии переговоров, - говорил Чубайс в сентябре. - "Ростех" развивает это направление очень хорошо и динамично, речь идёт об уже утвержденном решении строительства четырех заводов в Московской области и одного в Татарстане. Это только первый этап, мы надеемся, что это партнерство состоится".

Как сообщалось, "Роснано" относит переработку твердых отходов в электроэнергию к альтернативной или возобновляемой энергетике. Сюда же "Роснано" включает солнечную энергетику и ветроэнергетику. По словам Чубайса, первую из них в России уже получают - на рынке действует портфельная компания "Роснано" - "Хевел", частные инвесторы создают конкурентное производство. Под развитие ветроэнергетики создан фонд объемом 30 млрд рублей, запуск первого ветропарка намечен на конец текущего-начало следующего года.

По оценке "Роснано", эти новые направления в энергетике потребуют инвестиций объемом около 1 трлн рублей. При этом Чубайс подчеркнул, что речь идет не только о создании электростанций, но и о создании производств оборудования для солнечной, ветро- и перерабатывающей энергетики.

По его словам, реализация намеченных планов в области возобновляемой энергетики, позволит к 2024 году запустить мощности, генерирующий более 5 ГВт электроэнергии.