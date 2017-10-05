В ЦБ РФ задумались о финансовых нормативах для институтов развития

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает ввести финансовые нормативы для институтов развития, в том числе Внешэкономбанка и Агентства ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК). Об этом сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis-2017.

"Это касается не только ВЭБа, но и других институтов развития, и мы такие подходы сейчас обсуждаем с правительством. Вы знаете, такие нормативы были предложены для корпорации, которая занимается малым и средним бизнесом (Корпорация МСП - ИФ). На наш взгляд, это должно быть и по отношению к ВЭБу, и по отношению к АИЖК сделано", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что финансовое положение институтов развития тоже должно регулироваться. "Должны быть отдельные специальные нормативы, в том числе норматив финансового рычага, то есть в отношении долговых обязательств к капиталу", - отметила она.

Глава Банка России напомнила, что в других странах такого рода институты развития регулируются. "На наш взгляд, и требования к капиталу должны быть определены, и требования к ликвидности. Не такие нормативы, как для банков, но определенные нормативы, которые будут обеспечивать долгосрочную финансовую устойчивость института развития, должны быть внедрены", - подчеркнула Набиуллина.