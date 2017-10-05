РФ и Саудовская Аравия подписали меморандум о покупке продукции военного назначения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - АО "Рособоронэкспорт" и саудовская военно-промышленная компания по итогам российско-саудовского саммита в Кремле подписали ряд документов, касающихся производства в Саудовской Аравии продукции военного назначения.

В частности, был заключен меморандум "о покупке локализации производства продукции военного назначения", а также контракт на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова А-103 и патронов различного назначения.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября прибыл в Москву с государственным визитом. Сегодня в Андреевском зале Большого кремлевского дворца прошла церемония его официальной встречи с президентом РФ.

Визит монарха продлится до 7 октября. В пятницу у него запланирована встреча с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Государственный визит является высшей категорией визитов в Россию глав иностранных государств и осуществляется в особых случаях. Формат государственного визита - наиболее полный с точки зрения протокольного содержания мероприятий, предусматриваемых Государственным протоколом Российской Федерации. Госвизит в каждую конкретную страну совершается главой государства один раз за время пребывания на этом посту.