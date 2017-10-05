Экономика

Курс рубля вырос к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером; рубль развернулся вверх и растет к бивалютной корзине на фоне улучшения динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,49 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,29 руб., понизившись на 52,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 34,6 копейки - до 61,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря росту цен на нефть. Более заметный подъем рубля в паре с евро связан со снижением европейской валюты на мировом рынке после публикации протоколов заседания ЕЦБ, согласно которым регулятор недоволен сильным укреплением евро.

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в четверг на фоне переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда. Лидеры России и Саудовской Аравии поддержали работу министерств энергетики по формату ОПЕК+, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.

Декабрьские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 подорожали на 2,38% - до $57,16 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на NYMEX повысились на 1,94% - до $50,97 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" трейдер Альфа-банка Игорь Акиньшин, рубль в ходе торгов четверга укрепляется благодаря двум основным факторам. "Это рост цен на нефть и общий тренд на укрепление российской валюты, поддержкой которому выступают покупки нерезидентов. Это, в частности, продемонстрировали накануне итоги аукционов по размещению ОФЗ, в ходе которых спрос в разы превысил предложение. Ожидаем, что уже в ближайшее время пара "доллар-рубль" протестирует отметку 57 руб.", - отметил Акиньшин.

"У российского рубля в четверг кроме ралли в нефти присутствовал и другой фактор поддержки. Это бешеный спрос инвесторов на ОФЗ. Аукцион прошел в среду, но пик реакций пришелся на сегодня. Спрос на долговые бумаги существенно превысил предложение, что, с одной стороны, объясняется ограниченным объемом обоих выпусков, а с другой стороны - спокойный внешний фон позволяет приобретать ОФЗ с весьма интересной доходностью", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 6 октября на 20,21 копейки, до 57,5811 руб., и опустил курс евро на 15,7 копейки, до 67,7787 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи понизился в четверг на 20,55 копейки по отношению к среде и составил 57,5075 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 четверга опустился на 17,6 копейки по отношению к 4 октября и составил 57,505 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 190,289 млн, из которых $862,312 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 327,977 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 27,99 копеек к среде - до 67,6353 руб.1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 32,22 копейки по отношению к 4 октября и составил 67,5501 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR502,649 млн, из которых EUR226,26 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR276,389 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 8,29% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок снизилась на 7 б.п. - до 8,47% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 8,67%, 8,66% и 8,59% годовых соответственно.

Теги: курсы валют, рублю, доллар, евро
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