Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 32 процента

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в сентябре заработал 62,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в целом за 9 месяцев его финансовый результат достиг 496 млрд рублей, показав рост на 32% в годовом выражении, свидетельствует отчетность банка.

"Устойчивый рост розничного портфеля, и прежде всего в ипотеке, увеличение комиссионной составляющей в доходах, улучшение кредитного качества и последовательное повышение эффективности работы отражают долгосрочные приоритеты развития банка", - прокомментировал отчетность зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Чистый процентный доход банка в январе-сентябре увеличился на 7,2% год к году, до 893 млрд рублей, на фоне снижения ставок по привлеченным средствам клиентов и роста розничного кредитного портфеля.

Чистый комиссионный доход увеличился на 13,7% в годовом выражении, до 255 млрд рублей. Операции с банковскими картами и банковское страхование остаются основными драйверами роста - темпы их прироста составили соответственно 27,7% и 21,7%.

Расходы банка на резервы в сентябре составили 21 млрд рублей, в целом за девять месяцев - 248 млрд рублей, что на 15% больше расходов за аналогичный период предыдущего года. Созданные на 1 октября резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Банк сообщил, что в сентябре в результате принятых им мер просроченная задолженность клиентов сократилась на 14,5 млрд рублей, из которых 11,1 млрд рублей приходится на юридические и 3,3 млрд рублей - на физические лица. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за месяц сократилась на 0,1 п.п. - до 2,6%.

Корпоративный кредитный портфель банка с начала года вырос на 4,6%, до 11,9 трлн рублей, за месяц сократился на 0,5%, из-за валютной переоценки . Розничный ссуды увеличились за девять месяцев на 7,2%, составив 4,7 трлн рублей, прирост за сентябрь - 1,5%.

Средства физлиц в банке выросли в январе-сентябре на 0,9%, до 11,6 трлн рублей, средства юридических лиц, наоборот, сократились на 0,4%, составив 5,4 трлн рублей.

Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 октября составляют 2,7 трлн рублей.