ЦБ установил курсы доллара и евро на 7 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 октября, составляет 57,7612 руб./$1. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,31%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 октября, составляет 67,5344 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,36%.