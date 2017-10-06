Баумгертнер покинул пост CEO швейцарского стартапа по выпуску Li-ion батарей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бывший глава "Уралкалия" и Global Ports Владислав Баумгертнер ушел с поста генерального директора швейцарской Alevo Group - стартапа по производству систем хранения энергии, в который инвестировал экс-владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев.

О том, что Баумгертнер после полугода работы покинул компанию, сообщила сама Alevo. В составе руководства компании больше не фигурируют и другие топ-менеджеры из команды Рыболовлева - бывший CFO "Уралкалия" и СУЭК Кузьма Марчук, советник бизнесмена Михаил Сазонов, а также экс-глава сбыта "АЛРОСА" и "Уралкалия" Олег Петров.

Баумгертнер продолжает работать в периметре бизнеса Рыболовлева, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с планами топ-менеджера. Представитель Рыболовлева это не комментирует.

Рыболовлев инвестировал 35 млн франков в "швейцарскую Tesla" - компанию Alevo Group, став вторым по величине ее акционером, писала швейцарская газета L`Hebdo осенью 2016 года. После этого в компанию пришел менеджмент из бывшей команды бизнесмена. Баумгертнер возглавлял Alevo с марта этого года.

Alevo представила первую коммерческую технологию по производству перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов для хранения энергии крупными промышленными предприятиями под брендом GridBank. Первый GridBank был произведен в январе этого года для тестирования на заводе по производству энергосистем компании Parker Hannifin в США.

Однако в августе Alevo Group начала процедуру банкротства своего производственного подразделения в США. "Решение связано со значительными сложностями при запуске коммерческого производства и нехваткой финансирования для продолжения работы", - поясняла компания. В настоящее время Alevo находится в поиске партнера для дальнейшего развития проекта.

"К сожалению, внедрение разработанных в лабораториях технологий новых батарей в коммерческое производство - весьма сложная задача. Мы продолжим следить за развитием рынка хранения энергии, чтобы понять, поможет ли накопленный опыт найти в будущем эффективные решения", - комментировал представитель Рыболовлева информацию о банкротстве.

Рыболовлев контролировал "Уралкалий" до середины 2010 года, когда он продал акции одного из крупнейших в мире производителей хлоркалия Сулейману Керимову, Филарету Гальчеву и Александру Несису за $5,3 млрд. После продажи компании бизнесмен обосновался в Монако. С тех пор он приобрел пакет акций Bank of Cyprus и контроль над футбольным клубом "Монако". Все остальные сделки бизнесмена, ставшие публичными, касались исключительно недвижимости и предметов искусства.

Баумгертнер возглавлял "Уралкалий" с 2005 по 2010 годы, а затем вернулся на эту должность в начале 2011 года уже при новых акционерах. В июле 2013 года "Уралкалий" объявил о прекращении совместных продаж с "Беларуськалием" через "Белорусскую калийную компанию" (БКК), а в августе Баумгертнер, на тот момент возглавлявший наблюдательный совет БКК, был арестован в Минске по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Позднее он был экстрадирован в Россию, где сначала содержался в одном из московских СИЗО, а затем был помещен под домашний арест. В сентябре 2014 года топ-менеджер был отпущен на свободу .

С августа 2015 года по март 2017 года Баумгертнер возглавлял стивидора Global Ports.