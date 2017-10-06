Эксперты приравняли цену Tesla 3 к цене первого Ford T

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цена нового электромобиля Tesla для потребителя фактически сопоставима со стоимостью модели Ford T, совершившей революцию на автомобильном рынке в начале прошлого века, подсчитали эксперты Сбербанка.

"Мы проделали эту работу, оказалось очень интересным - в переводе на ВВП на душу населения машина (Tesla Model 3 - ИФ) примерно стоит столько же, сколько легендарная модель Ford Т стоила в начале этого века", - сказал глава банка Герман Греф, выступая на сессии Российской энергетической недели (очевидно, имелся ввиду предыдущий век).

"Мы знаем, какой быстрый переворот эта модель совершила в мире", - напомнил он. Ford T выпускался с 1908 по 1927 год, это первая модель, продажи которой исчислялись в миллионах штук.

Прогресс электромобилестроения создает риски для рынка нефти, более половины потребления которой приходится на транспорт, отметил Греф. "В течение следующих двадцати лет нефть может стать новым углем. Примерно такой же график, который мы видели в потреблении угля в начале - середине XX века, примерно такой же тренд повторяется и в части потребления нефти", - сказал глава Сбербанка.