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Российские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудничество туроператоров РФ с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" прекращается 7 октября, оставшиеся невыполненные рейсы этого авиаперевозчика будут выполняться другими компаниями, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама "ВИМ-Авиа" прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 октября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Общую сумму кредиторской задолженности разные источники оценивают от трех миллиардов рублей и более. В частности, долги аэропорту "Домодедово" составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за четыре месяца), а другим аэропортам в общей сложности - не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана "ВИМ-Авиа" более чем на четыре месяца.

Теги: АТОР, ВИМ-Авиа
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