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Управление "Матч ТВ" передали основателю Comedy Club Production

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа" поменяла систему управления телеканалом "Матч ТВ" и одноименным субхолдингом, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя холдинга Ирину Осадчую.

В прошлом "Матчем" управлял генеральный директор Дмитрий Гранов, который подчинялся главе "Газпром-медиа" Дмитрию Чернышенко. Теперь же Гранов стал исполнительным директором канала, функцию гендиректора выполняет команда другого субхолдинга "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ). Как отмечает газета, фактически это означает, что за "Матч ТВ" теперь отвечает гендиректор ГПМ РТВ, основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян. Кроме того, руководство каналом будет осуществлять первый заместитель Джанибекяна Владимир Чопов, который отвечает в ГПМ РТВ за эффективность бизнес-процессов.

По данным Осадчей, генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки теперь также подчиняется Джанибекяну, а не Гранову, как прежде.

Газета напоминает, что в 2015 году "Газпром-медиа" объединила свои развлекательные каналы (ТНТ, ТВ-3, ТНТ 4, "Пятница" и "2x2") в ГПМ РТВ, главой которой был назначен Джанибекян.

В то же время, по словам Осадчей, "Матч" останется независимым субхолдингом и не войдет в ГПМ РТВ.

Ранее в октябре сообщалось, что "Газпром-медиа" в 2018 году запустит новый развлекательный телеканал "Супер", который также станет частью ГПМ РТВ.

Теги: Газпром-медиа, Матч ТВ
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