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Нефть Brent перешла к росту на заявлениях Саудовской Аравии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - - Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник, трейдеры реагируют на заявления Саудовской Аравии о предстоящем сокращении поставок нефти клиентам.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по московскому времени подорожали на $0,07 (0,13%) - до $55,69 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent опускалась до $55,06 за баррель.

Котировки ноябрьских контрактов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,17 (0,34%) - до $49,46 за баррель.

Госкорпорация Saudi Arabian Oil (Saudi Aramco) в ноябре произведет "самые масштабные сокращения поставок клиентам в своей истории", чтобы помочь в снижении мировых запасов нефти и восстановлении баланса на рынке, говорится в сообщении министерства энергетики Саудовской Аравии. Сокращения составят 560 тыс. баррелей в сутки (б/с).

В общей сложности, Saudi Aramco планирует поставлять клиентам 7,15 млн б/с нефти в ноябре, тогда как спрос, по ее оценкам, превышает 7,7 млн б/с.

"Королевство ожидает, что все остальные участники (соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи - ИФ) последуют его примеру и в дальнейшем сохранят высокие общие показатели соблюдения договоренностей, достигнутые в августе", - отмечает Минэнерго Саудовской Аравии.

Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, выступая в минувшее воскресенье в Нью-Дели, что нефтедобывающие государства преуспели в восстановлении баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Однако, по его мнению, странам ОПЕК+ потребуется предпринять чрезвычайные меры, чтобы удержать устойчивое восстановление рынка.

Саудовская Аравия, Россия и другие государства обсуждают будущее действующего соглашения об ограничении добычи нефти, отметил Баркиндо.

В среду ОПЕК обнародует ежемесячный отчет по нефтяному рынку, Международное энергетическое агентство представит свою оценку состояния спроса и предложения в четверг.

Теги: Нефть, Brent, ОПЕК, Саудовская Аравия
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