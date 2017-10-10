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ЦБ РФ уговаривал крупных клиентов вернуть деньги в ФК "Открытие"

Эксперты полагают, что в продвижении интересов этого банка сотрудниками регулятора можно усмотреть нарушение закона о защите конкуренции

ЦБ РФ уговаривал крупных клиентов вернуть деньги в ФК "Открытие"
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Руководство ЦБ РФ и временная администрация "ФК Открытие" просили крупных клиентов банка возобновить сотрудничество и вернуть средства в банк, сообщает во вторник газета "Ведомости", ссылаясь на контрагента "ФК Открытие", человека, близкого к банку, топ-менеджера среднего банка и госбанкира.

"Представители Банка России обращались к крупнейшим клиентам "Открытия" вскоре после ввода в банк временной администрации посредством телефонных звонков, писем и в отдельных случаях (по просьбам клиентов) встреч в ЦБ", - подтвердил изданию представитель регулятора. По его словам, это делалось с целью разъяснения нового статуса банка и механизма финансового оздоровления, а также уточнения, что бесперебойность его деятельности гарантирована ЦБ.

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По данным издания, зампред ЦБ Василий Поздышев обзванивал крупных кредиторов "Открытия" и просил вернуть или не забирать деньги, рассказал один из получивших такое предложение. ЦБ предлагал прислать письмо с гарантией, но ему "поверили на слово". Схожую работу вела и замруководителя временной администрации "ФК Открытие" Анна Орленко.

Предпринятые меры, как заявил управляющий директор "ФК Открытие" Александр Дмитриев, возымели успех. "В сегменте юрлиц нам удалось более чем в три раза замедлить отток. Это произошло как за счет восстановления сотрудничества с действующими клиентами, так и за счет возврата ушедших", - сказал он.

Тем не менее, как считает бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко, "действия руководителей ЦБ похожи на нарушение конкуренции: есть же китайская стена между надзором и деятельностью по управлению банком". Он пояснил, что Поздышев не занимает постов в "Открытии", и, даже если сотрудники ЦБ не делают коммерческих предложений, а проводят разъяснительную работу, то они все равно "оказываются в роли агентов банка".

С ним согласен и партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. "Действия руководителей ЦБ также вызывают вопросы с точки зрения закона о защите конкуренции: получается, что регулятор продвигает интересы одного из участников рынка", - сказал он.

"Ведомости" отметили, что представитель ФАС в понедельник вечером не смог прокомментировать ситуацию.

29 августа ЦБ РФ ввел временную администрацию в "Открытие", решив проводить финансовое оздоровление банка при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Как сообщалось, клиенты банка "Открытие" в августе забрали из кредитной организации почти 300 млрд рублей, этот отток более чем вдвое был перекрыт банком за счет привлечения средств ЦБ РФ.

Теги: Открытие, ЦБ РФ
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