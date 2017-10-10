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Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС в пределах 0,1%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов - попыток нефти подрасти после снижения на прошлой неделе, укрепления рубля и забуксовавшего ралли на мировых фондовых площадках; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели в пределах 0,1%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2095,46 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1131,42 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 58,17 рубля (-0,16 рубля).

Снизились акции "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "РусАла" (-1,1%), "РусГидро" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%).

Выросли бумаги "АЛРОСА" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Мечела" (+1%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%), "Россетей" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), Сбербанка (+0,1%).

Индексы в США накануне слабо снизились, хотя в течение сессии Dow Jones и Nasdaq обновляли исторические максимумы. До этого Nasdaq рос в течение девяти сессий подряд, S&P 500 - по итогам 8 из последних 10 сессий.

На этой неделе трейдеры и аналитики будут внимательно отслеживать квартальную отчетность американских компаний, включая ряд крупнейших банков - Citigroup и JPMorgan Chase в четверг, Bank of America и Wells Fargo в пятницу. Кроме того, в среду будет обнародован протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов: Япония выросла до максимума с июля 2007г, раллирует Южная Корея, где биржи были закрыты всю прошлую неделю и в этот понедельник в связи с государственными праздниками, также вышел в "плюс" Китай и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Вместе с тем, сохраняющаяся геополитическая напряженность оказывает давление на транспортный и туристический секторы южнокорейского рынка.

На нефтяном рынке цены умеренно растут, инвесторы продолжают ждать ежемесячного отчета ОПЕК в среду и Международного энергетического агентства в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК во вторник составила $55,86 за баррель (+0,1% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $49,6 за баррель (+0,04% и +0,6% в понедельник).

Подъем на нефтяном рынке с начала недели поддержали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о постепенной ребалансировке и министерства энергетики Саудовской Аравии о сокращении экспорта в ноябре.

Некоторые экспортные терминалы и другие объекты нефтегазовой инфраструктуры в Мексиканском заливе и на его побережье к понедельнику возобновили работу после урагана "Нейт", однако эксперты считают, что ураган существенно исказит недельные данные о товарных запасах углеводородов и добыче нефти в США.

Аналитики считают потенциал роста нефтяного рынка ограниченным, но дополнительные детали о будущем соглашения ОПЕК+ могут оказать поддержку рынку.

Значительный объем геополитических рисков на этой неделе связан с иранской ядерной программой. В ближайшие дни правительство США должно предоставить Конгрессу гарантии соблюдения Тегераном своих обязательств. По мнению экспертов, есть риск эскалации ситуации и введения дополнительных санкций США против Ирана. Однако объективных причин сомневаться в соблюдении Ираном своих обязательств нет, и, за исключением США, другие стороны соглашения высказывают ему свою поддержку.

Иран существенно увеличил добычу и экспорт нефти после снятия международных санкций.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, утром индекс ММВБ может подрасти на 0,2-0,3%, предприняв новую попытку закрепления выше ближайшего уровня сопротивления 2100 пунктов. В случае уверенного пробоя указанной отметки вероятно дальнейшее повышение индекса ММВБ в район 2110-2120 пунктов.

Выхода ключевой зарубежной статистики во вторник не запланировано. Во второй половине дня привычным ориентиром для участников российских торгов станет характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Ильи Фролова, импульс к росту на мировых рынках ослаб, что стало отражением невысокой активности участников рынка из-за праздничных дней в США и Азии, а также опасений относительно качества сезона корпоративной отчетности. Так, консенсус-прогноз предполагает, что рост прибыли на акцию S&P500 составит всего 5%, что является резким снижением динамики относительно последних двух отчетных периодов (в I квартале прирост показателя составил +14%, во II квартале +11%). Вместе с тем, перспективы налоговой реформы, а также возможного вскоре анонсирования плана по инфраструктурным инвестициям в США, поддерживают инфляционные ожидания, что в свою очередь ведет к сохранению высокого аппетита к риску в отношении фондовых активов и сырья.

Российский фондовый рынок продолжает удерживаться в зоне технической перекупленности по индексу ММВБ на протяжении рекордного по продолжительности периода времени (уже более месяца), впитывая усиление притока иностранного капитала через биржевые фонды на ожиданиях подъема рублевой стоимости Brent и ускорение темпов экономического восстановления в РФ. Видимое нахождение индекса ММВБ в зоне технической перекупленности не воспрепятствует росту рынка в краткосрочной перспективе с целью уверенного пробоя сопротивления 2100 пунктов. Вместе с тем, риски со стороны внешних рынков постепенно набирают силу, поэтому в середине октября возможно развитие планомерного отката индексов после финальной реализации текущего повышательного импульса.

Во вторник в течение дня вероятна консолидация ММВБ в боковом диапазоне 2085-2100 пунктов. Из числа значимых корпоративных событий дня стоит отметить операционные результаты "АЛРОСА" и "Северстали" .

Теги: рынок акций
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