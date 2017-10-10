Суд признал законным введение временной администрации в банке "Югра"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал законным решение ЦБ РФ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Кроме того, суд отказал "Югре" в признании незаконным предписания Банка России от 6 июля 2017 года о досоздании резервов. Представитель "Югры" сообщил журналистам, что будет рекомендовать доверителю оспорить решение суда.

Иск о признании незаконным этого решения регулятора был подан банком "Югра" от имени бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева 24 июля. По его мнению, на момент введения временной администрации в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций.

​В Арбитражном суде Москвы находятся еще два иска: "Югры" о признании недействительным решения ЦБ об отзыве у банка лицензии (заседание пройдет 11 октября) и Банка России о признании банка банкротом (заседание намечено на 27 октября).

Крах "Югры"

ЦБ с 10 июля ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра", а также мораторий на удовлетворение требований кредитов (что по закону является страховым случаем). Генпрокуратура 19 июля опротестовала эти решения ЦБ, указав, что Банк России в ходе осуществления надзорных функций и проведения проверок "Югры" не выявил нарушений обязательных нормативов. 28 июля регулятор отозвал лицензию у "Югры".

Банк "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100". На конец августа АСВ выплатило вкладчикам банка "Югра" более 90% страхового возмещения. В "Вестнике Банка России" говорилось, что отрицательный капитал "Югры" на 8 сентября оценивался в 86,09 млрд рублей.