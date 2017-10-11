"Открытие" и Бинбанк испортили картину прибыльности банковского сектора

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Санируемые банки сократили финансовый результат банковского сектора на 322 млрд рублей, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

За сентябрь совокупная прибыль банков сократилась до 675 млрд рублей с 997 млрд рублей по итогам января-августа. Снижение этого показателя ЦБ объясняет доформированием резервов по проблемным активам банковских групп, головные организации которых проходят санации с участием Фонда консолидации банковского сектора. Речь идет о группах банка "Открытие" и Бинбанка .

Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 13,6%, до 6,2 трлн рублей (прирост за сентябрь составил 6,5%).

"Новый механизм финансового оздоровления призван обеспечить быстрое восстановление нормальной деятельности банков, их докапитализацию и возврат к положительному финансовому результату", - обещает Банк России.

Без учета финансового результата таких банковских групп прибыль банковского сектора выросла и составила 1,1 трлн рублей.

21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Отток средств клиентов из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд рублей.

29 августа ЦБ РФ ввел временную администрацию в "Открытие". Как сообщалось, клиенты банка "Открытие" в августе забрали из кредитной организации почти 300 млрд рублей, этот отток более чем вдвое был перекрыт банком за счет привлечения средств ЦБ РФ.