Японская Kobe Steel вдобавок к алюминию и меди подделывала сертификаты на сталь

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Японская Kobe Steel, которая ранее призналась в подделке сертификатов качества своей алюминиевой и медной продукции, использовала и фальсифицированные документы на некоторые виды стали, пишет Financial Times.

В среду Kobe Steel сообщила, что как минимум один заказчик получил стальной порошок, не соответствующий спецификациям. Компания продолжает выяснять, какие еще виды металлической продукции могли стать объектом нарушений.

Kobe Steel подчеркнула, что у нее нет сомнений в безопасности и надежности поставок с поддельными сертификатами.

Клиенты компании, в число которых входят ведущие мировые производители автомобилей, самолетов и различных компонентов, в спешном порядке проводят собственные проверки качества полученного металла.

Акции Kobe Steel на Токийской фондовой бирже в среду подешевели на 19,1% после обвала на 22% во вторник. Стоимость защиты ее бондов от дефолта за два дня подскочила в четыре раза, 5-летние кредитные дефолтные свопы достигли 248 базисных пунктов.

Вместе с тем Kobe Steel в среду опровергла публикации в СМИ о том, что руководство компании приняло решение продать активы в сфере управления недвижимостью.

Kobe Steel - третья по величине сталелитейная компания Японии, на долю алюминия и меди приходится около 20% ее выручки.