Сервис АСТРА признан РСПП и PwC лучшим налоговым проектом года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и компания PwC назвали лучшим налоговым проектом года разработанный Группой "Интерфакс" сервис АСТРА , позволяющий автоматизировать подготовку отчетов о контролируемых сделках для налоговых органов.

Награда руководителям проекта АСТРА (номинация "Налоговый проект года", группа "Автоматизация налоговой функции") была вручена 11 октября 2017 года в Москве на церемонии награждения лауреатов премии в сфере корпоративного налогообложения.

В номинации "Налоговый проект года" в группе "Трансформация налоговой функции и внедрение налоговых методик" победила компания "Газпром нефть".

На церемонии награждены также победители в номинациях "Налоговая команда года" (ПАО "Интер РАО"); "Активное участие в развитии налоговой практики и законодательства" (ООО "УК Полюс" и ПАО "Московская биржа"), "Эффективное использование ОЦО в налоговой функции" (АО "ФосАгро-Череповец").

"Повышение требований к компаниям в части внутригрупповых сделок - общемировая тенденция. В России по итогам 2016 года более 15 тыс. налогоплательщиков направили в налоговые органы уведомления о контролируемых сделках, круг компаний, которые подпадают под эти требования, увеличивается. Поэтому настолько важно иметь простые и доступные решения для подготовки этой отчетности", - отметил президент РСПП Александр Шохин.

АСТРА в автоматическом режиме позволяет проверить "рыночность" цен контролируемых сделок, задокументировать процедуру анализа цен, подготовить полный пакет документов по контролируемым сделкам для налоговых органов. Сервис разработан в соответствии с российским законодательством, регулирующим трансфертное ценообразование, с учетом мировой и российской практики, рекомендаций ОЭСР.

"В налоговой сфере сегодня все шире используются самые современные технологические решения. Задача проекта АСТРА - оцифровать весь процесс подготовки отчетности по контролируемым сделкам, заменив работу аналитиков и финансистов, предоставить самые качественные данные, проверенную методику. Главной своей целью мы считаем снижение налоговых рисков для бизнеса", - сказала руководитель проекта АСТРА Галина Ермилова.