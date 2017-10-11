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Экономика

Недельная инфляция в РФ осталась на нуле

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в России за неделю с 3 по 9 октября не изменились, сообщил в среду в Росстате.

За последние четыре недели инфляция также была нулевой, до этого две недели подряд фиксировалась дефляция на 0,1% и 0,2% соответственно. С 15 по 21 августа цены не изменились, до этого три недели подряд также снижались по 0,1%.

Цены к 9 октября с начала месяца не изменились, с начала года - выросли на 1,7%.

Как сообщалось, в сентябре дефляция в РФ составила 0,1% после рекордной за все время наблюдений дефляции в 0,5% в августе. Дефляция на протяжении двух месяцев подряд наблюдалась всего второй раз (до этого в 1997 году).

Среднесуточная динамика указывает, что символический рост в первую декаду октября был - 0,002% в сутки, что указывает, что дефляция прекратилась, но цены пока топчутся на месте.

За аналогичный период октября прошлого года среднесуточный прирост составлял 0,017%. Исходя из этих данных и годовой инфляции на конец сентября (2,96%) следует, что к 9 октября инфляция в годовом выражении снизилась уже до 2,8% - более чем на 1 п.п. удалилась от таргета ЦБ в 4%.

За прошедшую неделю куриные яйца стали дороже на 2,4%, мясные консервы, сливочное масло, молоко, рис, соль и шоколадные конфеты - на 0,2-0,3%. Одновременно цены на сахарный песок снизились на 1,8%, гречневую крупу - на 0,7%, свинину, куры, маргарин и муку - на 0,1-0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию значительно замедлилось и в среднем составило 0,4% (против 1,6% на предыдущей неделе), в том числе на капусту, лук, морковь и яблоки - 1,2-2,7%, на картофель - 0,1%. При этом огурцы и помидоры стали дороже на 7,3% и 2,2% соответственно.

Цены на бензин практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

По итогам 2017 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в размере 3,2%, не исключая, что инфляция может оказаться и ниже 3% в случае, если не произойдет ослабления рубля в конце года, ЦБ РФ - 3,5-3,8%.

В сентябре Банк России снизил ключевую ставку до 8,5% с 9%.

Теги: инфляция, Росстат
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