Рынок акций завершил торги выше 2100 пунктов по ММВБ впервые с конца февраля

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом выше 2100 пунктов по индексу ММВБ впервые с конца февраля, подъем был обусловлен позитивной динамикой мировых рынков и прекращением укрепления рубля на фоне просевшей нефти.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2101,07 пункта (+0,7%) - максимум на закрытие с 22 февраля, индекс РТС вырос до 1143,32 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,2%.

Доллар днем падал до 57,77 руб., а к вечеру отскочил к 57,9 рубля (-0,09 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Газпрома" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), Сбербанка (+1,4%), "Северстали" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8% и +2% "префы").

Группа ММК в III квартале 2017 года произвела 3,321 млн тонн стали, что на 4,4% выше уровня II квартала. За 9 месяцев 2017 года производство стали по группе составило 9,569 млн тонн, что на 1,9% превышает уровень аналогичного периода 2016 года. Между тем ММК в IV квартале прогнозирует сокращение реализации метпродукции из-за сезонного замедления деловой активности.

Рублевые акции "РусАла" подешевели до 41,22 рубля (-1,2%) при объеме торгов 3,317 млрд рублей на фоне известий о продаже пакета бумаг мажоритариями по цене ниже рынка.

Цена размещения акций "РусАла" в рамках продажи 3%-го пакета акций структурами Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова составила 5,4 гонконгского доллара, сообщило в ночь на среду агентство Bloomberg. Это нижняя граница ценового диапазона, который, как сообщал источник "Интерфакса" в банковских кругах, был установлен на уровне 5,4-5,55 гонконгского доллара за акцию. Дисконт к цене закрытия торгов на бирже Гонконга во вторник составил 7,5% (по верхней границе диапазона он равнялся 5%).

Также просели в среду акции "АЛРОСА" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), ВТБ (-0,7%), "Мечела" (-1,4%), "РусГидро" (-1,3%).

Индексы в США накануне выросли на фоне улучшения Международным валютным фондом (МВФ) прогноза подъема мировой экономики на 0,1 процентного пункта (п.п.) как в 2017 году, так и в 2018 году (соответственно до 3,6% и 3,7%). Это повысило уверенность инвесторов в том, что устойчивый подъем глобальной экономики, поддерживавший увеличение американских фондовых индексов до рекордных максимумов, сохранится.