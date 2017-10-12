ЦБ РФ представит новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует 12 октября представить новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. ЦБ РФ летом этого года утвердил итоговый дизайн новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Предполагалось, что в обращение они поступят в октябре, сообщил в мае текущего года Георгий Лунтовский, занимавший тогда пост первого зампреда Банка России. По его словам, одна из банкнот будет выпущена с применением новых технологий, в частности, будет пропитана полимером для увеличения срока службы.

По итогам всероссийского голосования победителями конкурса по выбору символов новых купюр были признаны Дальний Восток и Севастополь. Планируется, что на купюре номиналом 2000 рублей будут изображены символы Дальнего Востока (космодром Восточный, мост на остров Русский), номиналом 200 рублей - символы Севастополя (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям). Новые банкноты должны были поступить в обращение до конца 2017 года.

Как говорится в анонсе презентации новых купюр, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук расскажут об особенностях и основных защитных признаках новых банкнот.