Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ миреПосол России призвал власти США прекратить захват российской собственностиВ миреВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британка
Экономика

"Руссоль" пожаловалась Дворковичу на проблемы с транспортировкой продукции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в России производитель технической соли "Руссоль" сообщил вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу о проблемах с транспортировкой продукции, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

"В письме от имени директора компании Сергея Черного говорится, что "Руссоль" поставлена в "сложнейшее положение" перед потребителями из-за невыполнения обязательств по поставке товаров. Среди них - стратегические и социально значимые объекты, включая котельные, предприятия по водоподготовке, энергетического комплекса, дорожные и коммунальные службы, а также военно-промышленный комплекс", - отмечает газета.

По информации производителя, проблема возникла из-за того, что крупнейшие владельцы подвижного состава - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" ОАО "Российские железные дороги") и АО "Первая грузовая компания" (ПГК, актив группы UCL Владимира Лисина) - отказывают в полном удовлетворении заявок, ссылаясь на отсутствие или дефицит полувагонов.

"При нашей потребности в 4 тыс. полувагонов в месяц в лучшем случае их собственники обеспечивают 2,5 тыс.", - говорится в письме. "Руссоль" предлагала ФГК и ПГК заключить долгосрочные контракты, но получила отказ из-за дефицита. Покупать новые вагоны операторы не готовы из-за высокой стоимости и длительного срока окупаемости.

Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина сообщила изданию, что письмо было получено в среду. "Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ и министерству транспорта РФ будет поручено проанализировать вопрос и представить предложения", - добавила она.

Коммерческий директор "Руссоли" Алексей Булычев сообщил "Коммерсанту", что объем неотгруженной продукции уже достиг полуторамесячного производства всех предприятий. Для разгрузки дополнительно требуется около 4,5 тыс. полувагонов. "Остро эта проблема стоит сейчас, в период сезонного спроса на полувагоны", - отметил менеджер. Из-за дефицита транспорта стоимость на него по сравнению с 2016 годом выросла уже в 2,5 раза. Он добавил, что в конце лета аналогичное обращение компания отправляла в ФАС, но срок ответа еще не подошел.

"Руссоль" начала испытывать дефицит полувагонов еще в прошлом году. В мае 2017 года ассоциация "Руспродсоюз" направила письмо в Минтранс, где сообщила, что с проблемой столкнулась вся отрасль. Тогда глава отдела по грузовой работе "Руссоли" Валентина Калмыкова поясняла изданию, что дефицит во многом образовался из-за того, что в 2016 году было списано 115 тыс. старых полувагонов. При этом второй игрок на рынке технической соли - "Уралкалий" - проблем с перевозками не испытывал.

Сложности с транспортировкой затронули не только производителей соли. Исполнительный директор ОАО "Орское карьероуправление" Владимир Дегтярев сообщил газете, что у предприятия были похожие проблемы с августа. По его словам, компания заключила с ФГК контракт на гарантированное обеспечение до 1 тыс. полувагонов в месяц, но получает около 200. В итоге пришлось обращаться к другим операторам, что привело к росту стоимости поставок до 70%. Ситуация, добавил Дегтярев, может привести к срыву госпрограмм, например, в части обеспечения необходимыми материалами крупных строек, включая объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По словам Булычева, проблема может быть решена в лучшем случае в 2018 году, когда из эксплуатации будут выведены старые полувагоны и закуплены новые. В ФГК и ПГК от комментариев отказались.

Источник "Коммерсанта" на транспортном рынке подтверждает, что "определенный дефицит" вагонов есть, поскольку в период подготовки к отопительному сезону потребности грузоотправителей традиционно растут, а возможности операторов ограниченны. Он добавил, что на дисбаланс парка также повлиял запрет на продление срока службы вагонов. Собеседник газеты согласен, что ситуация может улучшиться в 2018 году, но только в отсутствие новых ограничений.

Теги: Руссоль, Аркадий Дворкович
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Массово банкноты будут введены в обращение после настройки оборудования в декабре 2017 годаПодробнее
ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.
Ранее регулятор оценивал затраты на финансовое оздоровление банков в два с лишним раза нижеПодробнее
Власти Тайваня оштрафовали производителя чипов Qualcomm на рекордные $773 млнВласти Тайваня оштрафовали производителя чипов Qualcomm на рекордные $773 млн
Штраф наложен за противозаконное ограничение доступа конкурентов к своим технологиямПодробнее
ФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhone
В ведомство поступили жалобыПодробнее
В России собрались ограничить сумму покупки криптовалютВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалют
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, соответствующее предложение "концептуально поддержано"Подробнее
Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеровEbay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров
Как сообщили в компании, потери бюджета РФ от введения НДС на ввозимые онлайн-ритейлерами товары могут составить 25-34 млрд рублейПодробнее
"Открытие" и Бинбанк испортили картину прибыльности банковского сектора"Открытие" и Бинбанк испортили картину прибыльности банковского сектора
Санируемые банки сократили финансовый результат отрасли на 322 млрд рублейПодробнее
Путин рассказал о рисках использования криптовалютПутин рассказал о рисках использования криптовалют
Среди них - возможность отмывания капиталов и финансирование терроризмаПодробнее
Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФ
В Минюсте отметили, что все обеспечительные меры против России будут снятыПодробнее
Отрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублейОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублей
На 1 сентября у "Открытия" был положительный капитал в размере 158 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ миреПосол России призвал власти США прекратить захват российской собственностиВ миреВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британкаВ миреВласти США обвинили антивирус Касперского в поисках секретных даных на компьютерахВ миреКомпания SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутникВ миреТиллерсон потребовал обосновать обвинения сотрудников дипмиссии США в Турции

Законопроект о штрафах за нарушение закона об анонимайзерах прошел первое чтение

Каждого сотого пассажира метро Петербурга досмотрели после теракта

Шарапова вышла в третий круг турнира WTA в Тяньцзине

В Закарпатье перевернулся автобус с молодежной сборной Украины по самбо

ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейМассово банкноты будут введены в обращение после настройки оборудования в декабре 2017 года Подробнее

Затяжные дожди придут в Москву к концу недели

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов четверга

Российского священника буду судить в Белоруссии за вывоз женщин для занятия проституцией

Школьница умерла в Волгограде от отравления грибами

Делегация РФ не поедет в США из-за спущенных российских флагов

Рынок акций РФ открылся нейтрально в пределах 0,1% по индексам

Трамп назвал сделку по иранской ядерной программе неумело составленным соглашением

Делегация Северной Кореи приедет на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Во Вьетнаме более 35 человек стали жертвами наводнений

В ЦБ спрогнозировали прибыль банков в районе 1 трлн руб. с учетом убытков "Открытия" и Бинбанка

ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.

ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.Ранее регулятор оценивал затраты на финансовое оздоровление банков в два с лишним раза ниже Подробнее

Вылет пассажиров экстренно приземлившегося в Приамурье самолета отложили на пятницу

РФ уличила США в переброске в Польшу еще одной бронетанковой бригады

По данным Минобороны России, теперь численность американских военных приблизилась к дивизии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции