"Руссоль" пожаловалась Дворковичу на проблемы с транспортировкой продукции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в России производитель технической соли "Руссоль" сообщил вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу о проблемах с транспортировкой продукции, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

"В письме от имени директора компании Сергея Черного говорится, что "Руссоль" поставлена в "сложнейшее положение" перед потребителями из-за невыполнения обязательств по поставке товаров. Среди них - стратегические и социально значимые объекты, включая котельные, предприятия по водоподготовке, энергетического комплекса, дорожные и коммунальные службы, а также военно-промышленный комплекс", - отмечает газета.

По информации производителя, проблема возникла из-за того, что крупнейшие владельцы подвижного состава - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" ОАО "Российские железные дороги") и АО "Первая грузовая компания" (ПГК, актив группы UCL Владимира Лисина) - отказывают в полном удовлетворении заявок, ссылаясь на отсутствие или дефицит полувагонов.

"При нашей потребности в 4 тыс. полувагонов в месяц в лучшем случае их собственники обеспечивают 2,5 тыс.", - говорится в письме. "Руссоль" предлагала ФГК и ПГК заключить долгосрочные контракты, но получила отказ из-за дефицита. Покупать новые вагоны операторы не готовы из-за высокой стоимости и длительного срока окупаемости.

Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина сообщила изданию, что письмо было получено в среду. "Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ и министерству транспорта РФ будет поручено проанализировать вопрос и представить предложения", - добавила она.

Коммерческий директор "Руссоли" Алексей Булычев сообщил "Коммерсанту", что объем неотгруженной продукции уже достиг полуторамесячного производства всех предприятий. Для разгрузки дополнительно требуется около 4,5 тыс. полувагонов. "Остро эта проблема стоит сейчас, в период сезонного спроса на полувагоны", - отметил менеджер. Из-за дефицита транспорта стоимость на него по сравнению с 2016 годом выросла уже в 2,5 раза. Он добавил, что в конце лета аналогичное обращение компания отправляла в ФАС, но срок ответа еще не подошел.

"Руссоль" начала испытывать дефицит полувагонов еще в прошлом году. В мае 2017 года ассоциация "Руспродсоюз" направила письмо в Минтранс, где сообщила, что с проблемой столкнулась вся отрасль. Тогда глава отдела по грузовой работе "Руссоли" Валентина Калмыкова поясняла изданию, что дефицит во многом образовался из-за того, что в 2016 году было списано 115 тыс. старых полувагонов. При этом второй игрок на рынке технической соли - "Уралкалий" - проблем с перевозками не испытывал.

Сложности с транспортировкой затронули не только производителей соли. Исполнительный директор ОАО "Орское карьероуправление" Владимир Дегтярев сообщил газете, что у предприятия были похожие проблемы с августа. По его словам, компания заключила с ФГК контракт на гарантированное обеспечение до 1 тыс. полувагонов в месяц, но получает около 200. В итоге пришлось обращаться к другим операторам, что привело к росту стоимости поставок до 70%. Ситуация, добавил Дегтярев, может привести к срыву госпрограмм, например, в части обеспечения необходимыми материалами крупных строек, включая объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По словам Булычева, проблема может быть решена в лучшем случае в 2018 году, когда из эксплуатации будут выведены старые полувагоны и закуплены новые. В ФГК и ПГК от комментариев отказались.

Источник "Коммерсанта" на транспортном рынке подтверждает, что "определенный дефицит" вагонов есть, поскольку в период подготовки к отопительному сезону потребности грузоотправителей традиционно растут, а возможности операторов ограниченны. Он добавил, что на дисбаланс парка также повлиял запрет на продление срока службы вагонов. Собеседник газеты согласен, что ситуация может улучшиться в 2018 году, но только в отсутствие новых ограничений.