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Экономика

Рынок акций США в среду обновил рекорды

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Три основных фондовых индекса США в среду установили новые рекорды после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который подтвердил сохранение осторожных и выжидательных настроений в руководстве ЦБ.

Несколько участников сентябрьского заседания ФРС отметили, что хотели бы видеть больше сигналов усиления инфляции, прежде чем поддержать очередное повышение базовой процентной ставки.

"Многие участники заседания выразили опасения, что низкие показатели инфляции в этом году отражают не только временные факторы, но и последствия некоторых обстоятельств, которые могут оказаться более устойчивыми", - говорится в протоколе, опубликованном на сайте ФРС.

Вместе с тем многие руководители ФРС были готовы поддержать еще одно повышение ставки до конца 2017 года.

"Что примечательно в этом протоколе, так это усиливающиеся расхождения между руководителями ФРС и полное отсутствие гарантий повышения ставки в декабре. Мы знаем, что у ФРС есть запланированная траектория ставки и заявленная цель в три (повышения - ИФ) в этом году, но пока слишком рано говорить о том, будет ли следующий подъем ставки предпринят в текущем году или уже в следующем", - считает вице-президент E*Trade по инвестиционной стратегии Майк Лёвенгарт.

Шансы декабрьского повышения процентной ставки оцениваются трейдерами почти в 90%, свидетельствуют данные биржевого оператора CME Group.

Выступавшая в среду глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж заявила, что выжидание, пока инфляция вернется к целевым 2% годовых, может оказаться ошибкой и привести к перегреву экономики. Она полагает, что, возможно, постепенное ужесточение денежно-кредитной политики следует продолжить до того, как инфляция усилится.

Ее коллега из ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что подъем ставки в декабре не является решенным делом.

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) рассчитывает на уверенный рост прибыли американских компаний: по оценкам аналитиков инвестбанка, прибыль корпораций из списка S&P 500 увеличилась в июле-октябре на 6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагает подъем на 4%.

Вместе с тем в BofAML считают, что хорошие новости о прибыли уже учтены в котировках, и для дальнейшего роста рынка нужны сильные прогнозы на предстоящие периоды.

Акции второго по величине авиаперевозчика США Delta Air Lines Inc. подорожали на 0,7% в ходе торгов в Нью-Йорке. Компания сократила прибыль в III квартале, несмотря на рост выручки, но результат превысил ожидания. Кроме того, Delta Air ожидает роста выручки на единицу воздушной перевозки в октябре-декабре на 2-4%.

Котировки акций Blackrock Inc., крупнейшей управляющей компании мира по объемам активов под управление, увеличились на 1,8%. Ее прибыль также была выше консенсус-прогноза, а чистый приток активов увеличился на 38% по сравнению с III кварталом 2016 года.

Цена бумаг Amazon.com Inc. повысилась на 0,8% после объявления о запуске сервиса приоритетной доставки Prime для студентов по сниженным ценам.

Курс акций Helios & Matheson, мажоритарного акционера сервиса подписки на билеты в кинотеатры MoviePass, подскочил на 18% благодаря интересу инвесторов к MoviePass.

ADR китайской Alibaba поднялись на 0,9% после того, как компания объявила об увеличении расходов на исследования и разработки почти втрое, чтобы не отставать от Amazon и Alphabet.

Рыночная стоимость Micron Technology Inc. уменьшилась на 0,9%. Накануне после закрытия торгов производитель чипов памяти объявил о допэмиссии акций на $1 млрд.

Цена акций 21st Century Fox Inc. упала на 2,5%. Компания делала ставку на трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, но сборная США впервые за 32 года не прошла квалификационный этап, проиграв в последнем матче команде Тринидада и Тобаго. По данным информированных источников, Fox Sports заплатила от $400 млн до $425 млн за право транслировать матчи мундиаля 2018 и 2022 годов на английском языке.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 11 октября повысился на 42,21 пункта (0,18%) - до 22872,89 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 4,60 пункта (0,18%), до 2555,24 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 16,30 пункта (0,25%) - до 6603,55 пункта.

Теги: рынок акций, США
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