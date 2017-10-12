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ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.

Ранее регулятор оценивал затраты на финансовое оздоровление банков в два с лишним раза ниже

ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Банк России озвучил оценку совокупных затрат на санацию группы "Открытия" и группы Бинбанка в 800-820 млрд рублей, при этом регулятор не рассчитывает на ее возврат после продажи этих банков.

"В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы (группы "Открытия" - ред.) понадобится около 450 млрд рублей, второй (группе Бинбанка - ред.) - около 350-370 млрд рублей", - заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее оценка затрат на финансовое оздоровление группы "Открытия" была ниже - 250-400 млрд рублей, расходы на группу Бинбанка регулятор не озвучивал. На момент объявления о санации он лишь дал предварительную оценку потребности в доформировании резервов у группы Бинбанка - 250-350 млрд рублей.

По словам Поздышева, санация банков займет не более двух лет. Основные мероприятия по докапитализации должны завершиться к концу года, еще 1-1,5 года понадобится, чтобы наладить их системы управления рисками и внутреннего контроля и подготовить эти банки к продаже. Он признал, что ЦБ при продаже, скорее всего, не вернет затраты, вложенные регулятором в эти банки.

"Скорее всего, не вернем. Ни для кого не секрет, что банки продаются сейчас, если усреднить, без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу. Это несколько лет назад банк можно было продать за 3-4 капитала, сейчас банк продается либо за один капитал, либо даже с дисконтом. В нашем случае дисконт вряд ли будет применим, потому что банки будут хорошо докапитализированы. И с точки зрения ЦБ внутренние процедуры у них будут качественно построены. А сумма докапитализации, которую мы вложим, конечно, будет превышать капитал банка", - заявил зампред.

Поэтому ЦБ сейчас старается минимизировать издержки и ведет "достаточно непростые" переговоры с собственниками банков о возможности довнесения иных необремененных залогами активов.

Зампред ЦБ допустил, что новые санации могут быть. "Проблемы в отдельных банках могут быть, и, наверное, еще будут", - сказал он.

Теги: Открытие, Бинбанк
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