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Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific обновил максимум за 10 лет

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме индикаторов Китая, Малайзии, Таиланда, выросли в четверг вслед за новыми рекордами Уолл-стрит. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,5% и установил новый рекорд на закрытие сессии с ноября 2007 года.

Инвесторы положительно отреагировали на протокол Федеральной резервной системы (ФРС), содержавший сдержанные и осторожные обсуждения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, трейдеры готовятся к началу сезона корпоративной отчетности в Азии. Так, в пятницу будут опубликованы квартальные результаты Samsung Electronics.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,4%, обновив максимум с 1996 года, более широкий индекс Topix - на 0,2%, до максимума за десятилетие. Рост японского рынка поддержали надежды на победу партии премьер-министра Синдзо Абэ на досрочных выборах в парламент 22 октября.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%, до нового рекорда. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,1%, Shenzhen Composite - на 0,2%. Трейдеры ждут новых сигналов от XIX съезда Компартии Китая, который начнется на следующей неделе.

Несколько участников сентябрьского заседания ФРС отметили, что хотели бы видеть больше сигналов усиления инфляции, прежде чем поддержать очередное повышение базовой процентной ставки.

"Многие участники заседания выразили опасения, что низкие показатели инфляции в этом году отражают не только временные факторы, но и последствия некоторых обстоятельств, которые могут оказаться более устойчивыми", - говорится в протоколе, опубликованном на сайте ФРС.

Вместе с тем многие руководители ФРС были готовы поддержать еще одно повышение ставки до конца 2017 года.

"Протокол ФРС содержит позитивный прогноз для экономики США, что положительно скажется на мировом росте", - отметил глава департамента Axicorp Financial Services по Юго-Восточной Азии Алекс Виджайя.

В Японии ралли возглавили акции высокотехнологичных компаний, в том числе SoftBank прибавила 3,6%. На Тайване подорожали бумаги поставщиков Apple: курс акций Largan Precision вырос на 4%, Taiwan Semiconductor - на 1,9%, Hon Hai - на 1%.

Вместе с тем котировки ценных бумаг нефтегазовых компаний снизились, поскольку нефть подешевела из-за данных Американского института нефти (API) об увеличении товарных запасов топлива в США. Японские Inpex Corp. и Japan Petroleum потеряли более 1% капитализации, китайская CNOOC - 2,4%.

В Гонконге подорожали акции китайских страховщиков, поскольку аналитики рассчитывают на позитивную квартальную отчетность этих компаний. New China Life Insurance Co. прибавила 3,4%, PICC Property & Casualty Co. - 3,1%, Piing An Insurance Group Co. - 2,1%.

Из-за непрекращающегося падения цен на железную руду курс ценных бумаг BHP упал на торгах в Сиднее на 1,6%, Fortescue - на 1,8%.

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