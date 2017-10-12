"Ростелеком" анонсировал ребрендинг после трансформации в IT-компанию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Ростелеком" поведёт ребрендинг после трансформации в компанию "цифровых технологий", сообщил журналистам глава оператора Михаил Осеевский.

"Мы считаем, что ребрендинг надо проводить тогда, когда сама суть, само содержание компании уже существенно изменится. Поэтому - да, мы планируем его провести, но тогда, когда мы станем компанией цифровых технологий", - заявил он.

В настоящее время "Ростелеком" готовит обновлённую стратегию развития на ближайшие 5 лет. Стратегия предполагает преобразование компании из телекоммуникационного оператора в провайдера цифровых услуг. Ожидается, что она будет вынесена на совет директоров до конца года.

По словам, Осеевского, документ находится в высокой степени готовности.

"У нас готова финансовая модель, у нас готовы модели по каждому из наших бизнес-направлений. Поэтому в целом мы уверены в том, что до конца года мы ее представим. Работа идёт на уровне правления", - заявил он.

Осеевский добавил, что новая стратегия предполагает определенный объем инвестиций, в связи с чем дивидендная политика компании "должна быть гармонизирована". Текущая дивиденды политика "Ростелекома" действует до 2018 года, выплаты по ней должны составлять не менее 75% от свободного денежного потока.

В последний раз "Ростелеком" проводил ребрендинг в конце 2011 года. Тогда непосредственно на разработку концепции нового бренда компания направила 12 млн рублей.